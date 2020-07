FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Lloyds mit einem Kursziel von 34 Pence mit "Hold" wieder aufgenommen. Analyst Jonathan Jayarajan zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie skeptisch für britische Banken. Er begründete seine Haltung mit unklaren Aussichten für die Entwicklung der Zinsen in Großbritannien und den USA sowie der Arbeitslosigkeit./ag/jha/