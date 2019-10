NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 63 Pence genannt. Drei Jahre nach dem Brexit-Referendum sei bei großen börsennotierten Unternehmen Großbritanniens die Lücke zwischen den Pensionsverpflichtungen und dem Vermögen der Pensionskassen im Schnitt deutlich geschrumpft, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese positive Entwicklung werde von den Anlegern unterschätzt. Die Aktien der Bank zählten zu den Papieren, die von dem stark gesunkenen Pensionsdefizit besonders profitieren sollten./la/fba



