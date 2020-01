NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Pence belassen. Nach einer Analyse der Auswirkungen einer möglichen Leitzinssenkung durch die Bank of England im Jahr 2020 ziehe er weiterhin die Lloyds-Aktie dem Papier der Royal Bank of Scotland vor, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 19:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.