HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein Mangel an Aufträgen begrenze die kurzfristige Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung des Laserspezialisten, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen und begründete das mit einem schwächeren Ausblick für das dritte Quartal als gedacht./mis/mne