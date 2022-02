NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Deutlich besser als am Markt erwartet seien die vorläufig veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he