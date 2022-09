NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mister Spex von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 7 auf 4 Euro gesenkt. Es gebe aktuell "keine klare Sicht" mehr, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz- und Profitabilitätsrisiken im Rezessionsszenario überschatteten die Chancen in der grundsätzlich sehr attraktiven Optikerbranche. Thiel strich seine Schätzungen nach der jüngsten Gewinnwarnung deutlich zusammen./ag/jha/