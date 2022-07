NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Munich Re mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 245 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der größte deutsche Rückversicherer mache beständig Fortschritte, was seinen strategischen Plan bis 2025 angehe, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Munich Re sei zudem in einer allgemein guten Verfassung, allerdings sei die Aktie bereits fair bewertet./ck/jha/