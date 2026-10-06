Netflix Aktie
Marktkap. 250,35 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
AI Analyse
Netflix Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Overweight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 68,69
|Abst. Kursziel*:
23,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 68,88
|Abst. Kursziel aktuell:
23,40%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 100,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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