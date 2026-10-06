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Symbol NFLX

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Netflix Overweight

14:31 Uhr
Netflix Overweight
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
61,69 EUR 0,68 EUR 1,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Overweight

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 68,69		 Abst. Kursziel*:
23,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 68,88		 Abst. Kursziel aktuell:
23,40%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 100,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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