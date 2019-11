Der Analyst Stefan Scharff von SRC Research startet die Coverage für den in Leipzig ansässigen Immobilieninvestor PREOS Real Estate AG und sieht derzeit Kurspotenzial bis zu 10,40 Euro. Das Unternehmen, seit Dezember 2018 an der Börse München im Segment m:access gelistet, konzentriere sich als aktiver Bestandshalter auf renditestarke Gewerbe- und Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen mit Entwicklungspotenzial.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen seine Umsetzungsstärke bereits über zahlreiche Transaktionen unter Beweis gestellt. In den nächsten 4 bis 5 Jahren solle jährlich ein Volumen von bis zu 1,5 Mrd. Euro an Assets und insgesamt ein Portfolio von über 4 Mrd. Euro aufgebaut werden. Dabei erfolge der Zugang zu den Objekten stets off-market. Die offensive Strategie werde laut SRC von einer sorgfältigen Finanzierungsstrategie sowohl auf SPV- als auch auf Konzernebene untermauert. Der Netto-Mietertrag des aktuellen Portfolios bewege sich bei rund 5 Prozent und stütze die Finanzierungsstrategie zusätzlich. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums begebe PREOS nach Analystenaussage eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro und einem Kupon von 7,5 Prozent. Der Analyst bewertet das Unternehmen mit einem konservativen DCF-Modell und ermittelt in seiner Ersteinschätzung ein Kursziel von 10,40 Euro mit dem Rating „Buy“.

