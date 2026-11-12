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AI Analyse

Bernstein Research

Rheinmetall Market-Perform

08:51 Uhr
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
763,50 EUR -7,70 EUR -1,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Im Juni sei der Auftrag für die F126-Fregatten zugunsten von TKMS gekippt und mit jenen des Typs F127 sei ein ähnliches Schicksal nicht ausgeschlossen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar noch an den Auftrag durch die Bundeswehr, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Fundamental wären die Auswirkungen eher gering, doch aktienseitig seien die Gefahren größer, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leidet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 21:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.000,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
757,90 €		 Abst. Kursziel*:
31,94%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
763,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,98%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.461,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
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