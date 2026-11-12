Bernstein Research

Rheinmetall Market-Perform

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Im Juni sei der Auftrag für die F126-Fregatten zugunsten von TKMS gekippt und mit jenen des Typs F127 sei ein ähnliches Schicksal nicht ausgeschlossen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar noch an den Auftrag durch die Bundeswehr, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Fundamental wären die Auswirkungen eher gering, doch aktienseitig seien die Gefahren größer, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leidet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 21:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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