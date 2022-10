MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Obwohl der Softwarekonzern die Markterwartungen verfehlt habe, seien seine Jahresziele in Reichweite, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das legten die übliche Entwicklung des A&N-Geschäfts nahe sowie das beschleunigte DB-Wachstum./mis/ajx