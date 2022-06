NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swisscom von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 608 auf 676 Franken angehoben. Analyst Akhil Dattani widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Auswirkungen steigender Zinsen und höherer Bonitätsaufschläge auf die Telekombranche. Er sieht dies trotz hoher Verschuldung nicht als Risiko. Beispielsweise sei der Refinanzierungsbedarf kurzfristig eher moderat. Die Kosten für den Schuldendienst stiegen zu moderat, um die Gewinnschätzungen sonderlich zu trüben. Seine Favoriten heißen BT Group, Deutsche Telekom und Cellnex. Swisscom-Papiere stuft er nach überdurchschnittlicher Entwicklung ab./ag/stk