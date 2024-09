JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 165 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Seine bevorzugten Werte im europäischen Investitionsgütersektor seien Alstom, IMI, Kion, Knorr-Bremse, Prysmian, Rotork und Schneider Electric, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestiert diesen vernünftige Bewertungen und Konsensschätzungen. Die Aktie des Windturbinenherstellers Vestas sei zwar etwas aus der Mode gekommen, weshalb sich eine günstige Einstiegsmöglichkeit ergeben könnte. Allerdings belegten Erfahrungen von Konkurrenten die Risiken im Bereich von Offshore-Anlagen. Derweil rät der Experte von Alfa Laval und Siemens Energy ab./gl/ag

