ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat das Kursziel für Vivendi angesichts der Covid-19-Krise von 29,30 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach dem Corona-Kursrutsch auf "Outperform" belassen. Entgegen seiner Erwartung profitiere der Bereich Musik überraschenderweise nicht so sehr wie beispielsweise der Video-Streamingdienst und Konkurrent Netflix von den Ausgangssperren und den Stay-at-Home-Aufforderungen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einer der Gründe dafür dürfte sein, dass die Geschäfte geschlossen seien und auch deutlich weniger Menschen zur Arbeit und zurück pendelten. Er habe daher seine Schätzungen überarbeitet, und dies nicht nur für die Musiksparte UMG, sondern für den gesamten Konzern./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 03:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



