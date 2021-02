Aktie in diesem Artikel Vivendi S.A. 26,03 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vivendi nach dem Verkauf weiterer Anteile am Musiklabel Universal Music Group von 29 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Vergleich zu den Papieren von Warner Music sei die Musiksparte von Vivendi noch immer unterbewertet, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe dort mehrere Wachstumstreiber mit neuen Abonnenten und Lizenzen oder etwa in den Schwellenländern./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.