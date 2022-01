HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Zeal Network auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Aktie des Lotto-Anbieters zähle zu den "Best Ideas 2022" von Warburg, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sofortgewinn-Spiele und die anstehende Änderung der Eurojackpot-Systematik heizten das Wachstum an./ajx/he