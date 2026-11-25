JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Neutral

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Zurich beim Kursziel von 670 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland