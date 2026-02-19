Amundi MSCI Robotics & AI ETF
107,42 EUR -1,08 EUR -1,00 %
108,65 EUR +0,10 EUR +0,09 %
WKN A2JSC9
ISIN LU1861132840
|Emittent
|Amundi
|Auflagedatum
|04.09.2018
|Kategorie
|Aktien
|Fondswährung
|EUR
|Benchmark
|Ausschüttungsart
|Thesaurierend
|Total Expense Ratio (TER)
|0,40 %
|Fondsgröße
|966.282.720,29
|Replikationsart
|Physisch vollständig
|Morningstar Rating
Anlageziel Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc
So investiert der Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc: Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Der Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JSC9
|3 Monate
|6 Monate
|1 Jahr
|3 Jahre
|5 Jahre
|2026
|Performance
|-2,96 %
|+3,41 %
|-3,36 %
|+39,38 %
|+45,55 %
|-3,11 %
|Outperformance ggü. Kategorie
|-6,64 %
|-4,46 %
|-13,54 %
|-32,73 %
|+5,74 %
|-3,27 %
|Max Verlust
|-
|-
|-12,57 %
|-14,38 %
|-32,38 %
|-
|Kurs
|-
|-
|-
|-
|-
|108,65 €
|Hoch
|-
|-
|119,90 €
|-
|-
|-
|Tief
|-
|-
|81,34 €
|-
|-
|-
Kennzahlen ISIN: LU1861132840
|Name
|1 Jahr
|3 Jahre
|5 Jahre
|10 Jahre
|Volatilität
|21,71 %
|17,49 %
|17,86 %
|Sharpe Ratio
|-0,01
|+0,63
|+0,52
Zusammensetzung WKN: A2JSC9
Größte Positionen ISIN: LU1861132840
|Name
|ISIN
|Marktkapitalisierung
|Gewichtung
|Alphabet Inc Class C
|US02079K1079
|3.239.790.185.406 €
|4,17 %
|Cisco Systems Inc
|US17275R1023
|266.058.248.001 €
|4,17 %
|Alphabet Inc Class A
|US02079K3059
|3.240.613.250.553 €
|4,17 %
|NVIDIA Corp
|US67066G1040
|3.922.968.191.869 €
|3,83 %
|Apple Inc
|US0378331005
|3.303.559.651.301 €
|3,82 %
|Arista Networks Inc
|US0404132054
|141.908.442.422 €
|3,79 %
|Broadcom Inc
|US11135F1012
|1.341.370.526.875 €
|3,70 %
|ABB Ltd
|CH0012221716
|140.043.858.380 €
|3,65 %
|Intuitive Surgical Inc
|US46120E6023
|152.239.561.575 €
|3,45 %
|Stryker Corp
|US8636671013
|123.753.902.424 €
|3,30 %
|Summe Top 10
|38,05 %
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
|ETF
|TER
|Größe
|Perf 1J
|Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc
|0,40 %
|966,28 Mio. €
|-3,36 %
|iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc
|0,10 %
|22,37 Mrd. €
|+11,16 %
|Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
|0,10 %
|19,86 Mrd. €
|+2,10 %
|Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation
|0,10 %
|6,59 Mrd. €
|+16,98 %
|UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc
|0,30 %
|5,66 Mrd. €
|+14,50 %