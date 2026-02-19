DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.118 -0,2%MSCI World 4.557 +0,0%Top 10 Crypto 8,4470 +1,5%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 55.707 -2,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,11 -0,8%Gold 5.144 +0,8%
Amundi MSCI Robotics & AI ETF

107,42 EUR -1,08 EUR -1,00 %
Stuttgart
108,65 EUR +0,10 EUR +0,09 %
NAV
WKN A2JSC9

ISIN LU1861132840

Amundi MSCI Robotics & AI ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Amundi
Auflagedatum 04.09.2018
Kategorie Aktien
Fondswährung EUR
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondsgröße 966.282.720,29
Replikationsart Physisch vollständig
Morningstar Rating

Anlageziel Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc

So investiert der Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc: Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.

Der Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Aktien".

Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JSC9

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2026
Performance -2,96 % +3,41 % -3,36 % +39,38 % +45,55 % -3,11 %
Outperformance ggü. Kategorie -6,64 % -4,46 % -13,54 % -32,73 % +5,74 % -3,27 %
Max Verlust - - -12,57 % -14,38 % -32,38 % -
Kurs - - - - - 108,65 €
Hoch - - 119,90 € - - -
Tief - - 81,34 € - - -

Kennzahlen ISIN: LU1861132840

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,71 % 17,49 % 17,86 %
Sharpe Ratio -0,01 +0,63 +0,52

Zusammensetzung WKN: A2JSC9

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: LU1861132840

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Alphabet Inc Class C US02079K1079 3.239.790.185.406 € 4,17 %
Cisco Systems Inc US17275R1023 266.058.248.001 € 4,17 %
Alphabet Inc Class A US02079K3059 3.240.613.250.553 € 4,17 %
NVIDIA Corp US67066G1040 3.922.968.191.869 € 3,83 %
Apple Inc US0378331005 3.303.559.651.301 € 3,82 %
Arista Networks Inc US0404132054 141.908.442.422 € 3,79 %
Broadcom Inc US11135F1012 1.341.370.526.875 € 3,70 %
ABB Ltd CH0012221716 140.043.858.380 € 3,65 %
Intuitive Surgical Inc US46120E6023 152.239.561.575 € 3,45 %
Stryker Corp US8636671013 123.753.902.424 € 3,30 %
Summe Top 10 38,05 %