Alphanco Venture legte Quartalsergebnis vor

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Alphanco Venture hat am 18.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphanco Venture

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphanco Venture

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung