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Alphanco Venture legte Quartalsergebnis vor

20.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphanco Venture Corp Registered Shs
0,12 USD -0,02 USD -15,29%
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Alphanco Venture hat am 18.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

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