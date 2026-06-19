Alphanco Venture legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Alphanco Venture hat am 18.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphanco Venture
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphanco Venture
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent