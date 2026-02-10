Axis Solution: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Axis Solution hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 463,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Axis Solution einen Umsatz von 373,0 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Axis Solution
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Axis Solution
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent