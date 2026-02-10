Axis Solution: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axis Solution hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 463,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Axis Solution einen Umsatz von 373,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.net