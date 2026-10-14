BASF-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

BASF-Analyse im Fokus

14.10.26 11:52 Uhr

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die BASF-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei BASF seien die Reaktionen unter Berücksichtigung des Synergiepotenzials im Falle einer Übernahme von Evonik fast ausnahmslos negativ gewesen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 52,33 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,57 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 393.398 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 22,8 Prozent nach oben. Am 28.10.2026 dürfte BASF die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.