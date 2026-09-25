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AI Analyse

Bernstein Research

BASF Outperform

08:01 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
50,47 EUR 0,01 EUR 0,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnete am Wochenende eine mögliche Kombination mit Evonik durch, wie er am Montag schrieb. Die reinen Zahlen erschienen attraktiv, die Anlagestory würde allerdings grundsätzlich komplexer./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
50,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
50,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,86%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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