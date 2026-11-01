Chevron legte Quartalsergebnis vor

01.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,47 Prozent auf 91,33 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,43 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 7,08 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 CAD je Aktie erzielt worden.

Chevron hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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