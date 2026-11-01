Chevron legte Quartalsergebnis vor
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Chevron hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 7,08 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,47 Prozent auf 91,33 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,43 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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