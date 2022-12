Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Vormittag ins Minus

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 36,26 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 36,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,54 EUR. Zuletzt wechselten 30.295 Covestro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,00 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 37,48 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (27,69 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,95 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Covestro ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.618,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.302,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 20.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,49 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

