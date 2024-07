Covestro Aktie News: Covestro am Mittag nahezu unbewegt

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 54,62 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 54,62 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,76 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 54,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 45.123 Stück.

Bei einem Wert von 55,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). Gewinne von 1,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 58,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 3,51 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,825 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach