DAX - Endlich, endlich ein neues Allzeithoch
03.07.26 09:15 Uhr
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlich, endlich ein neues Allzeithoch
„Kurzfristiger Trend als Taktgeber“, titelten wir gestern an dieser Stelle. Das war keinesfalls untertrieben, denn der Spurt über den Korrekturtrend seit dem 25. Mai (akt. bei 25.059 Punkten) hat dem DAX® neues Leben eingehaucht. Lohn der Mühen war dann unmittelbar der Vorstoß auf ein neues Allzeithoch (25.656 Punkte) jenseits des alten Rekordstandes vom Januar bei 25.508 Punkten. Das Aktienbarometer hat also den Deckel der letzten Monate endlich gelüftet. Zur Erinnerung: Seit Januar haben die deutschen Standardwerte auf diesem Level immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Die Bedeutung des aktuellen Vorstoßes in „uncharted territory“ kann deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Anfang Juni als sog. 1-2-3-Tief interpretieren, dann ergibt sich daraus ein Anschlusspotenzial von 1.130 Punkten. Perspektivisch führt diese Formation somit zu einem Kursziel von rund 26.300 Punkten. Unter Tradinggesichtspunkten kann der Stop-Loss auf die Ausbruchsmarken bei 25.500 Punkten nachgezogen werden. Eher strategische Absicherungen bestehen in Form der 50-Tage-Linie bzw. der 200-Perioden-Glättung (akt. bei 24.657/24.265 Punkten).
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„Kurzfristiger Trend als Taktgeber“, titelten wir gestern an dieser Stelle. Das war keinesfalls untertrieben, denn der Spurt über den Korrekturtrend seit dem 25. Mai (akt. bei 25.059 Punkten) hat dem DAX® neues Leben eingehaucht. Lohn der Mühen war dann unmittelbar der Vorstoß auf ein neues Allzeithoch (25.656 Punkte) jenseits des alten Rekordstandes vom Januar bei 25.508 Punkten. Das Aktienbarometer hat also den Deckel der letzten Monate endlich gelüftet. Zur Erinnerung: Seit Januar haben die deutschen Standardwerte auf diesem Level immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Die Bedeutung des aktuellen Vorstoßes in „uncharted territory“ kann deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Anfang Juni als sog. 1-2-3-Tief interpretieren, dann ergibt sich daraus ein Anschlusspotenzial von 1.130 Punkten. Perspektivisch führt diese Formation somit zu einem Kursziel von rund 26.300 Punkten. Unter Tradinggesichtspunkten kann der Stop-Loss auf die Ausbruchsmarken bei 25.500 Punkten nachgezogen werden. Eher strategische Absicherungen bestehen in Form der 50-Tage-Linie bzw. der 200-Perioden-Glättung (akt. bei 24.657/24.265 Punkten).
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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