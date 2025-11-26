Erste Schätzungen: Electrovaya stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electrovaya wird sich voraussichtlich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Electrovaya im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 CAD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 15,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,102 USD, gegenüber -0,050 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 63,7 Millionen USD im Vergleich zu 60,7 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

