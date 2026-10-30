Evonik will eigenständig bleiben und gibt BASF einen Korb
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DOW JONES-- Evonik will eigenständig bleiben und gibt BASF einen Korb Der Spezialchemiekonzern Evonik lehnt eine Übernahme durch den deutschen Chemieriesen BASF ab. Der Evonik-Vorstand habe "auf Basis der vorliegenden Informationen" entschieden, nicht in Verhandlungen mit der BASF SE einzutreten, heißt es in einer Börsenpflichtmitteilung des Essener MDAX-Unternehmens. "Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert."
Die Evonik-Führung zeigt sich allerdings bereit, BASF Gelegenheit zu geben, ihre Motive und die aus ihrer Sicht maßgeblichen Erwägungen für ihr Übernahmeangebot in einem rein informativen und vertraulichen Austausch darzulegen.
BASF hatte kürzlich ein verbessertes Übernahmeangebot übermittelt, das Evonik mit rund 11 Milliarden Euro bewerten soll. Evonik erklärte, der Vorstand habe ein Schreiben der BASF vom 22.10.2026 über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eingehend geprüft.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)
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