EZB: Eurosystem wird Sanktionen umsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums werden sich nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Umsetzung von Sanktionen gegen Russland beteiligen. "Was die Sanktionen angeht, so werden sie von der EU und den europäischen Regierungen beschlossen. Das Eurosystem wird sie umsetzen", erklärte eine EZB-Sprecherin.

Die EZB beobachtet nach ihrer Aussage die Auswirkungen der Situation in der Ukraine genau. "Auf der März-Sitzung (des EZB-Rats) wird sie eine umfassende Bewertung der Wirtschaftsaussichten vornehmen. Dabei werden auch die jüngsten Entwicklungen im geopolitischen Bereich berücksichtigt", erklärte sie.

Der EZB-Rat wird im März darüber beraten, ob er angesichts einer ungebremst hohen Inflation seine Anleihekäufe früher als geplant zurückfahren muss, um den Weg für Zinserhöhungen freizumachen. Die Inflation wird maßgeblich von den Energiepreisen getrieben, die infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine derzeit weiter steigen.

Der Angriff ist zugleich ein Schock für das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten, bremst also tendenziell auch das Wirtschaftswachstum und damit wiederum die Inflation. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat auf diesen Effekt in jüngster Zeit wiederholt verwiesen.

February 24, 2022