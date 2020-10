Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs höher

Zuletzt stieg die Halo Labs-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,033 EUR. Die Halo Labs-Aktie legte bis auf 0,036 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,036 EUR. Von der Halo Labs-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398.750 Stück gehandelt.

Am 14.11.2019 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,298 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 15.10.2020 gab der Anteilsschein bis auf 0,030 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

