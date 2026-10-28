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NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

Am Mittag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.89 USD 0.09 USD 11.01 %
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AXT Inc.
57.40 EUR 5.54 EUR 10.68 %
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Donegal Group Inc. (B)
24.00 USD -1.56 USD -6.10 %
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F5 Networks Inc.
374.50 EUR -16.90 EUR -4.32 %
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Geron Corp.
1.02 EUR -0.04 EUR -3.33 %
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Innodata Inc.
39.85 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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inTest Corp.
13.60 EUR 0.70 EUR 5.43 %
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Lam Research Corp.
228.75 EUR 13.80 EUR 6.42 %
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Landstar System Inc.
149.00 EUR -1.00 EUR -0.67 %
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Logitech S.A.
88.80 EUR -8.46 EUR -8.70 %
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NVIDIA Corp.
194.44 EUR -1.18 EUR -0.60 %
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SIGA Technologies Inc.
3.28 USD 0.08 USD 2.5 %
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SpaceX
129.02 EUR -5.40 EUR -4.02 %
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Ultralife Batteries Inc.
13.90 EUR 8.50 EUR 157.41 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,434.45 USD -43.36 USD -0.16 %
News | Analysen

Um 17:56 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 26.499,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,241 Prozent auf 26.541,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.477,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.582,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26.428,26 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.820,38 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 24.876,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.827,49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14,05 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ultralife Batteries (+ 145,60 Prozent auf 15,62 USD), Americas Car-Mart (+ 14,82 Prozent auf 0,92 USD), AXT (+ 7,59 Prozent auf 62,65 USD), inTest (+ 7,33 Prozent auf 15,81 USD) und Innodata (+ 6,86 Prozent auf 47,81 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil F5 Networks (-19,84 Prozent auf 368,24 USD), Landstar System (-15,79 Prozent auf 142,13 USD), Geron (-13,90 Prozent auf 0,99 USD), Logitech (-11,81 Prozent auf 98,61 USD) und Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 24,00 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.693.851 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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