Nikola-Aktie aktuell: Nikola macht Boden gut

Die Nikola-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 20,60 EUR. Die Nikola-Aktie legte bis auf 20,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,40 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 2.318 Aktien.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Tesla-Konkurrent Nikola im Rückwärtsgang: Investoren hatten offenbar schon vor dem Rücktritt des Nikola-Chefs ihre Zweifel

Nikola-Aktie springt hoch: Nikola verschiebt Badger-Präsentation - Platzt der Deal mit GM oder kommt es doch ganz anders?

Nikola-Aktien starten Erholungsrally vom Tief seit Mai

