Zicix legte Quartalsergebnis vor
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Zicix hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zicix ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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