KI Boom um jeden Preis CoreWeave Oracle und Broadcom im großen Aktiencheck

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienanalysen der Woche: CoreWeave, Oracle & Broadcom





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Die nächste Phase des KI-Booms erreicht eine völlig neue Größenordnung: Rechenzentren, Spezialchips und Cloudkapazitäten verschlingen Milliarden – während die Erwartungen an der Börse immer höher steigen. CoreWeave, Oracle und Broadcom gehören zu den größten Profiteuren dieses Wettlaufs. Doch ihre jüngsten Zahlen zeigen auch die Kehrseite: Schulden, negativer Cashflow, enorme Investitionen und Bewertungen, die kaum Raum für Enttäuschungen lassen. Welche Aktie bietet noch echtes Potenzial – und wo wird der KI-Boom bereits zur riskanten Wette?





CoreWeave wächst mit spektakulärem Tempo: Der Umsatz springt um 112 Prozent, der Auftragsbestand steigt auf mehr als 104 Milliarden US-Dollar und Großkunden wie Meta, OpenAI und Anthropic sichern sich langfristig Rechenleistung. Gleichzeitig plant der spezialisierte KI-Cloudanbieter 2026 Investitionen von bis zu 39 Milliarden Dollar. Hohe Schulden sowie steigende Zins- und Abschreibungskosten werfen deshalb die entscheidende Frage auf: Kann CoreWeave sein enormes Wachstum rechtzeitig in Gewinne und freien Cashflow verwandeln?





Auch Oracle meldet Zahlen, die eher an einen jungen KI-Angreifer als an einen etablierten Softwarekonzern erinnern. Die Cloud-Infrastruktur wächst um 121 Prozent, während der Auftragsbestand auf gigantische 664 Milliarden US-Dollar anschwillt. Doch für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren nimmt Oracle gewaltige Summen in die Hand: Bis zu 95 Milliarden Dollar sollen allein im laufenden Geschäftsjahr investiert werden. Der freie Cashflow bleibt negativ, die Verschuldung hoch und neue Aktien belasten bestehende Anteilseigner durch Verwässerung.





Broadcom wiederum erzielt Rekordumsätze und steigert sein KI-Halbleitergeschäft um 221 Prozent – trotzdem gerät die Aktie unter Druck. Selbst starke Zahlen reichen nicht mehr, wenn der Ausblick die extrem hohen Erwartungen knapp verfehlt. Mit maßgeschneiderten KI-Beschleunigern, schnellen Netzwerken und VMware will Broadcom seine KI-Umsätze bis 2028 vervielfachen. Unsere drei aktuellen Aktienanalysen zeigen, welche Chancen CoreWeave, Oracle und Broadcom bieten, wo die größten Risiken lauern und ob Anleger beim Kampf um die KI-Infrastruktur jetzt noch einsteigen sollten.





CoreWeave (CRWV):





CoreWeave Aktienanalyse









Oracle (ORCL):





Oracle Aktienanalyse









Broadcom (AVGO):





Broadcom Aktienanalyse









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