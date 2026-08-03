SpaceX-Schock nach den Zahlen: Jetzt einsteigen oder Finger weg?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.





SpaceX hat die Raumfahrt revolutioniert – doch kann Elon Musks Konzern nun auch die hohen Erwartungen der Börse erfüllen? Von den ersten Fehlstarts der Falcon 1 über die wiederverwendbare Falcon 9 bis hin zu bemannten Flügen zur Internationalen Raumstation entwickelte sich SpaceX innerhalb von gut zwei Jahrzehnten zu einem der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt. Die Vision ist gigantisch: Raumfahrt deutlich günstiger machen, eine globale Infrastruktur im All aufbauen und langfristig sogar den Mars besiedeln.

Im Mittelpunkt des Geschäfts stehen längst nicht mehr nur Raketenstarts. Mit Starlink betreibt SpaceX eines der größten Satellitennetzwerke der Welt und versorgt Privathaushalte, Unternehmen, Flugzeuge, Schiffe sowie staatliche Einrichtungen mit schnellem Internet. Gleichzeitig könnten Regierungsaufträge, steigende Startfrequenzen und der wachsende Bedarf an Satellitenkommunikation für dauerhaft hohe Einnahmen sorgen. Die Kombination aus Raumfahrt, Telekommunikation und eigener Hochtechnologie macht SpaceX zu einem außergewöhnlich breit aufgestellten Konzern.

Die größte Zukunftswette bleibt jedoch Starship. Das vollständig wiederverwendbare Raketensystem soll schwere Nutzlasten transportieren, Mondmissionen ermöglichen und die Kosten für Flüge ins All nochmals drastisch reduzieren. Auch die NASA setzt beim Artemis-Programm auf eine angepasste Starship-Version. Gelingt der technologische Durchbruch, könnten sich völlig neue Märkte eröffnen – von riesigen Satellitenkonstellationen über regelmäßige Mondflüge bis hin zu langfristigen Missionen zum Mars.

Im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang stellte SpaceX für 2030 sogar einen Umsatz von einer Billion US-Dollar in Aussicht. Dennoch geriet die Aktie unter Druck: Hohe Erwartungen, enorme Investitionen und die Aussicht auf zusätzliche Aktienverkäufe sorgen für Unsicherheit. Ist der Rücksetzer eine Einstiegschance oder ist die Bewertung der SpaceX-Aktie bereits zu ambitioniert? Im Video analysieren wir die wichtigsten Geschäftsbereiche, die Wachstumsaussichten und die möglichen Szenarien für die weitere Aktienkursentwicklung.

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