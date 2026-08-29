DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.210 +0,2%Euro 1,1582 ±0,0%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.459
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,023.45 CHF 176.74 CHF 0.28 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67,209.54 EUR 158.08 EUR 0.24 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,524.12 GBP 135.30 GBP 0.24 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,464,046.32 JPY 29,315.10 JPY 0.24 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,858.93 USD 183.12 USD 0.24 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,978.46 CHF 6.36 CHF 0.32 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,109.87 EUR 5.83 EUR 0.28 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,805.82 GBP 4.99 GBP 0.28 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
391,275.99 JPY 1,081.29 JPY 0.28 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,444.18 USD 6.75 USD 0.28 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
84.97 CHF 0.81 CHF 0.96 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
90.62 EUR 0.82 EUR 0.92 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.56 GBP 0.71 GBP 0.92 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16,804.85 JPY 152.92 JPY 0.92 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.97 USD 0.96 USD 0.92 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.13 CHF 0.01 CHF 0.83 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.20 EUR 0.01 EUR 0.78 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP 0.01 GBP 0.78 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
222.96 JPY 1.73 JPY 0.78 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.39 USD 0.01 USD 0.78 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
559.13 CHF 0.42 CHF 0.07 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
596.27 EUR 0.18 EUR 0.03 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
510.34 GBP 0.15 GBP 0.03 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,578.20 JPY 32.68 JPY 0.03 %
Charts | News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 77.933,61 US-Dollar und damit 0,33 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 77.675,80 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 9,7 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 49,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 49,29 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.437,42 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um 0,27 Prozent auf 2.443,89 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,63 Prozent auf 246,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 247,83 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ripple um 0,98 Prozent auf 1,395 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,382 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 1,22 Prozent auf 465,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 471,60 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2027 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2020 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1792 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1794 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3384 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3413 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 691,07 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 690,54 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0854 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0851 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,07 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 105,13 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 104,02 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 7,343 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,307 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 11,42 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 11,42 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 0,54 Prozent auf 0,7457 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,7417 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.