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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

12.07.26 09:48 Uhr
Top-Kryptos: Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum – Kurs-Check am Vormittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.672,6526 CHF 51,1677 CHF 0,10%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.997,7671 EUR 55,4506 EUR 0,10%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.699,3133 GBP 52,5337 GBP 0,11%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.334.313,1788 JPY 10.233,3280 JPY 0,10%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63.924,2457 USD 63,2996 USD 0,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.457,4520 CHF 11,7640 CHF 0,81%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.579,4439 EUR 12,7487 EUR 0,81%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.345,3820 GBP 11,0079 GBP 0,82%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
291.484,2667 JPY 2.352,7557 JPY 0,81%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.803,0141 USD 14,5533 USD 0,81%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61,9644 CHF -0,2081 CHF -0,33%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
67,1510 EUR -0,2255 EUR -0,33%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
57,1997 GBP -0,1857 GBP -0,32%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12.392,6193 JPY -41,6125 JPY -0,33%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76,6562 USD -0,2574 USD -0,33%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
463,4985 CHF -1,5631 CHF -0,34%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
502,2944 EUR -1,6940 EUR -0,34%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
427,8581 GBP -1,3952 GBP -0,33%
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.697,7547 JPY -312,6211 JPY -0,34%
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
573,3941 USD -1,9338 USD -0,34%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8838 CHF -0,0044 CHF -0,50%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9578 EUR -0,0048 EUR -0,50%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8159 GBP -0,0040 GBP -0,49%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
176,7603 JPY -0,8837 JPY -0,50%
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Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,08 Prozent auf 63.813,03 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 63.860,95 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 44,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,77 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 1.795,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.788,46 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,09 Prozent auf 244,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 244,42 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,69 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,099 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,19 Prozent auf 326,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 322,87 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano am Sonntagvormittag nach. Um 1,49 Prozent auf 0,1637 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1661 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1854 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1872 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,60 Prozent auf 571,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 575,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0734 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0729 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,59 Prozent auf 76,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,91 US-Dollar wert.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 2,61 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,383 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,554 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 7,973 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,930 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7307 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,7344 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com