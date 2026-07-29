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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,667.15 CHF 353.61 CHF 0.68 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,476.16 EUR 415.86 EUR 0.74 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,388.40 GBP 346.88 GBP 0.72 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,531,383.13 JPY 71,827.78 JPY 0.69 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,383.78 USD 552.68 USD 0.87 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,565.34 CHF -7.61 CHF -0.48 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,678.55 EUR -7.06 EUR -0.42 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,438.17 GBP -6.33 GBP -0.44 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
313,007.42 JPY -1,487.67 JPY -0.47 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,913.58 USD -5.68 USD -0.30 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.48 CHF 0.09 CHF 0.15 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
64.85 EUR 0.14 EUR 0.22 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.57 GBP 0.11 GBP 0.20 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,093.43 JPY 19.77 JPY 0.16 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.93 USD 0.25 USD 0.34 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.89 CHF 0.01 CHF 1.60 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.95 EUR 0.02 EUR 1.67 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.82 GBP 0.01 GBP 1.65 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
177.75 JPY 2.82 JPY 1.61 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.09 USD 0.02 USD 1.79 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
466.50 CHF -0.87 CHF -0.19 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
500.23 EUR -0.61 EUR -0.12 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
428.60 GBP -0.61 GBP -0.14 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93,280.89 JPY -164.57 JPY -0.18 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,87 Prozent auf 64.383,78 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 63.831,10 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 8,44 EUR notiert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (46,13 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,20 Prozent.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,30 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 1.913,58 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.919,26 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (214,10 US-Dollar) geht es um 0,29 Prozent auf 213,47 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 1,79 Prozent auf 1,087 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,067 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 2,09 Prozent auf 348,22 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 341,09 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1637 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1731 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1737 US-Dollar.

Indes steigt der Tron-Kurs. Für Tron geht es nach 0,3245 US-Dollar am Vortag auf 0,3255 US-Dollar nach oben (0,30 Prozent).

Zeitgleich kommt der Binancecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 570,27 US-Dollar am Vortag, tendiert Binancecoin um 09:41 bei 570,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0707 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0708 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,34 Prozent auf 73,93 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 2,30 Prozent schwächer bei 6,410 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,561 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,424 US-Dollar am Vortag auf 8,408 US-Dollar nach unten (0,19 Prozent).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6857 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6918 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com