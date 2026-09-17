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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
380,595.44 JPY 3,092.95 JPY 0.82 %
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1.07 CHF 0.00 CHF 0.07 %
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82.52 CHF 1.11 CHF 1.36 %
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87.16 EUR 1.17 EUR 1.36 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
74.71 GBP 1.02 GBP 1.38 %
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598.17 CHF -0.47 CHF -0.08 %
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631.80 EUR -0.53 EUR -0.08 %
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541.56 GBP -0.33 GBP -0.06 %
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112,915.99 JPY -314.57 JPY -0.28 %
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,39 Prozent auf 76.432,19 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 76.137,75 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 10,08 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 52,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (51,69 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,10 Prozent auf 2.444,63 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.418,01 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (220,78 US-Dollar) geht es um 0,37 Prozent auf 221,59 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,302 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,300 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 496,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (495,74 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1961 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1984 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1828 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1836 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3354 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3351 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,00 Prozent auf 725,28 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 725,27 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0811 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,44 Prozent auf 100,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 98,63 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 7,537 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,461 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,01 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 11,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,05 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Sui um 1,23 Prozent auf 0,7229 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7141 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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