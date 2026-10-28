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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,686.28 CHF -356.01 CHF -0.53 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,136.99 EUR -542.75 EUR -0.75 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,391.31 GBP -386.27 GBP -0.64 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,720,495.33 JPY -58,477.17 JPY -0.46 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,398.68 USD -477.09 USD -0.59 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,931.76 CHF -16.16 CHF -0.83 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,089.65 EUR -22.06 EUR -1.04 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,749.41 GBP -16.49 GBP -0.93 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
368,485.50 JPY -2,807.73 JPY -0.76 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,328.98 USD -20.87 USD -0.89 %
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83.71 CHF -0.25 CHF -0.30 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.55 EUR -0.47 EUR -0.51 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.81 GBP -0.31 GBP -0.40 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,967.53 JPY -35.72 JPY -0.22 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.92 USD -0.36 USD -0.36 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.09 CHF -0.02 CHF -1.42 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.18 EUR -0.02 EUR -1.63 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP -0.02 GBP -1.52 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
207.26 JPY -2.83 JPY -1.35 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.31 USD -0.02 USD -1.48 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
620.88 CHF 3.69 CHF 0.60 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
671.63 EUR 2.54 EUR 0.38 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
562.27 GBP 2.75 GBP 0.49 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,433.08 JPY 790.08 JPY 0.67 %
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Bitcoin gab um 17:11 um 0,53 Prozent auf 80.443,49 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 80.875,77 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,3 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 58,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (57,15 US-Dollar).

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.330,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.349,85 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,84 Prozent.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,45 Prozent auf 290,79 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 295,07 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,48 Prozent schwächer bei 1,310 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,330 US-Dollar.

Zudem gibt Monero am Mittwochnachmittag nach. Um 0,20 Prozent auf 602,22 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 603,41 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,57 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2025 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2057 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1702 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1701 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3310 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3305 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 748,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (744,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,58 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0792 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,37 Prozent auf 100,91 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,28 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,862 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,943 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,91 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,56 US-Dollar).

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 0,79 Prozent auf 0,9246 US-Dollar, nach 0,9319 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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