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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51,688.73 CHF 276.79 CHF 0.54 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55,421.33 EUR 287.89 EUR 0.52 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47,473.82 GBP 223.46 GBP 0.47 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,051,305.53 JPY 51,271.85 JPY 0.51 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,848.72 USD 408.04 USD 0.64 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,508.57 CHF 3.26 CHF 0.22 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,617.50 EUR 3.23 EUR 0.20 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,385.55 GBP 2.09 GBP 0.15 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
293,353.35 JPY 558.96 JPY 0.19 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,863.46 USD 5.96 USD 0.32 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59.51 CHF -0.01 CHF -0.02 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
63.80 EUR -0.02 EUR -0.04 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.65 GBP -0.05 GBP -0.09 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,571.58 JPY -5.56 JPY -0.05 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.51 USD 0.06 USD 0.08 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.87 CHF 0.00 CHF -0.23 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.93 EUR 0.00 EUR -0.25 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.80 GBP 0.00 GBP -0.30 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
168.89 JPY -0.43 JPY -0.26 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.07 USD 0.00 USD -0.13 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
478.98 CHF 1.95 CHF 0.41 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
513.57 EUR 2.01 EUR 0.39 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
439.92 GBP 1.50 GBP 0.34 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93,141.53 JPY 355.12 JPY 0.38 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 0,90 Prozent auf 64.012,66 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 63.440,68 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,7 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,46 Prozent auf 44,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,24 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,60 Prozent auf 1.868,66 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.857,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,66 Prozent auf 214,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 212,95 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 0,08 Prozent auf 1,075 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,074 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 0,98 Prozent schwächer bei 358,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 362,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1935 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1926 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1694 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3285 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3293 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 593,42 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (588,64 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,81 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0701 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,46 Prozent auf 73,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,67 Prozent auf 6,739 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,563 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 0,61 Prozent auf 8,221 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,171 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6900 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,6909 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com