Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Krypto-Marktbericht

02.08.26 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag.

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 1,10 Prozent auf 63.452,56 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.762,10 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 1,40 Prozent auf 44,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 44,18 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.875,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.843,08 US-Dollar).

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 2,10 Prozent auf 212,20 US-Dollar, nach 207,83 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,23 Prozent auf 1,083 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,060 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,76 Prozent auf 361,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 363,86 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Cardano bei 0,1862 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1743 US-Dollar).

Daneben steigt Stellar um 3,18 Prozent auf 0,1763 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1708 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3275 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3280 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (574,92 US-Dollar) geht es um 1,64 Prozent auf 584,33 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0703 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 73,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (71,85 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,15 Prozent.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 6,53 Prozent auf 6,589 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 6,185 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,381 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,055 US-Dollar).

Währenddessen wird Sui bei 0,6905 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6753 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

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