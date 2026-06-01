Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 0,84 Prozent auf 63.874,84 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.416,49 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 8,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,1 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 1,66 Prozent auf 44,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,83 US-Dollar.

Nach 1.748,66 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagmittag um 0,59 Prozent auf 1.738,40 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,06 Prozent auf 208,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 212,39 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,47 Prozent auf 1,168 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,186 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Monero um 1,63 Prozent auf 330,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 336,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1661 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,2261 US-Dollar am Vortag auf 0,2401 US-Dollar nach oben (6,17 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3215 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3206 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 2,10 Prozent auf 588,55 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 601,20 US-Dollar.

Zudem gibt Dogecoin am Donnerstagmittag nach. Um 1,49 Prozent auf 0,0845 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0858 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 1,20 Prozent auf 71,11 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 71,97 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Avalanche-Kurs 1,89 Prozent schwächer bei 6,623 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,751 US-Dollar.

Nach 8,079 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagmittag um 1,10 Prozent auf 7,991 US-Dollar gesunken.

Nach 0,7696 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Donnerstagmittag um 2,97 Prozent auf 0,7468 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.