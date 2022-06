Devisen: Euro holt Verluste etwas auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel die Verluste ein wenig eingegrenzt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,0528 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft war der Euro im Tief bis auf 1,0504 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0561 (Montag: 1,0572) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9469 (0,9459) Euro gekostet.

Werbung und andere Devisen mit Hebel handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Eine schwache Konsumstimmung in den USA belastete den Dollar nicht. Das vom Marktforschungsinstitut Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen gab im Juni stärker als erwartet nach. Es fiel, belastet durch die hohen Preissteigerungen, auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Die Konjunkturerwartungen trübten sich deutlich ein, während sich die Beurteilung der aktuellen Lage leicht verschlechterte./bek/men