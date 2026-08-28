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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptokurse am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,039.93 CHF -482.08 CHF -0.75 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,407.83 EUR -470.27 EUR -0.68 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,640.91 GBP -392.60 GBP -0.67 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,720,652.85 JPY -68,709.95 JPY -0.54 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79,672.76 USD -600.16 USD -0.75 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,013.68 CHF -4.77 CHF -0.24 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,151.03 EUR -3.70 EUR -0.17 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,843.91 GBP -2.84 GBP -0.15 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
399,989.95 JPY -101.03 JPY -0.03 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,505.24 USD -5.95 USD -0.24 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.40 CHF -2.36 CHF -2.69 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
91.22 EUR -2.46 EUR -2.63 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.20 GBP -2.10 GBP -2.61 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,963.32 JPY -432.43 JPY -2.49 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.25 USD -2.94 USD -2.69 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF -0.02 CHF -1.84 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.23 EUR -0.02 EUR -1.78 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP -0.02 GBP -1.76 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
227.86 JPY -3.79 JPY -1.64 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.43 USD -0.03 USD -1.85 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
568.20 CHF -4.04 CHF -0.71 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
606.95 EUR -3.92 EUR -0.64 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
520.29 GBP -3.27 GBP -0.62 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
112,864.29 JPY -563.22 JPY -0.50 %
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Bitcoin gab um 12:31 um 1,22 Prozent auf 79.297,25 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 80.272,92 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 11,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Litecoin um 2,15 Prozent auf 48,84 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 49,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,88 Prozent auf 2.489,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.511,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,58 Prozent auf 262,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 269,72 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 3,12 Prozent auf 1,409 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,454 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 470,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (454,09 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,54 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2072 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2138 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 2,80 Prozent auf 0,1823 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1876 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3391 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Binancecoin um 0,97 Prozent auf 705,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 711,93 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0891 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0863 US-Dollar.

Nach 109,19 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Freitagmittag um 3,47 Prozent auf 105,39 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Avalanche bei 7,364 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,519 US-Dollar).

Währenddessen wird Chainlink bei 11,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 3,12 Prozent auf 0,7553 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7796 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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