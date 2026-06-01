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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag

19.06.26 12:43 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Freitagmittag im Fokus | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.

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Bitcoin ist am Mittag 62.390,11 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,83 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 62.913,91 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,5 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,95 Prozent auf 43,38 US-Dollar, nach 43,80 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.688,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.709,50 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,25 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 193,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (199,13 US-Dollar).

Nach 1,145 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagmittag um 1,79 Prozent auf 1,124 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,24 Prozent auf 322,82 US-Dollar, nach 318,87 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1594 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1633 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Stellar-Kurs um 7,11 Prozent auf 0,2181 US-Dollar. Gestern war Stellar noch 0,2348 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3215 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3204 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,07 Prozent auf 571,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 577,98 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0822 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,04 Prozent auf 68,22 US-Dollar, nach 69,64 US-Dollar am Vortag.

Daneben fällt Avalanche um 4,12 Prozent auf 6,044 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,304 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,18 Prozent auf 7,824 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 7,998 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,7276 US-Dollar) geht es um 2,46 Prozent auf 0,7097 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com