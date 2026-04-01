DAX24.205 +0,6%Est505.964 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 +1,2%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1785 -0,1%Öl95,67 +0,8%Gold4.818 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

16.04.26 12:43 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co. | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
58.245,9098 CHF -200,7999 CHF -0,34%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
63.070,2214 EUR -287,8288 EUR -0,45%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
54.867,4201 GBP -241,8522 GBP -0,44%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.813.572,0033 JPY -66.889,9406 JPY -0,56%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74.327,6668 USD -477,6106 USD -0,64%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.827,1896 CHF -17,1737 CHF -0,93%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.978,5295 EUR -20,8176 EUR -1,04%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.721,2055 GBP -17,8406 GBP -1,03%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
370.594,8743 JPY -4.308,8293 JPY -1,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.331,6785 USD -28,9010 USD -1,22%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,5954 CHF 0,2244 CHF 0,34%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
72,1112 EUR 0,1631 EUR 0,23%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,7326 GBP 0,1516 GBP 0,24%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.507,0269 JPY 15,8064 JPY 0,12%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,9824 USD 0,0350 USD 0,04%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1002 CHF 0,0127 CHF 1,16%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1913 EUR 0,0124 EUR 1,05%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0364 GBP 0,0109 GBP 1,07%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
223,1473 JPY 2,0813 JPY 0,94%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4040 USD 0,0120 USD 0,86%
Charts|News
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0752 CHF 0,0010 CHF 1,41%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0815 EUR 0,0010 EUR 1,29%
Charts|News
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0709 GBP 0,0009 GBP 1,31%
Charts|News
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15,2585 JPY 0,1783 JPY 1,18%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:26 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 74.501,74 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 74.805,28 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 9,60 EUR beträgt die Performance seit Auflage 4,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,44 Prozent auf 55,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 55,14 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,01 Prozent auf 2.336,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.360,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,19 Prozent auf 439,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 440,66 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,413 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,392 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,48 Prozent.

Daneben wertet Monero um 12:26 ab. Es geht 1,06 Prozent auf 342,35 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 346,04 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2478 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2460 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1578 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1605 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3272 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3268 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (622,75 US-Dollar) geht es um 0,38 Prozent auf 620,38 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt Dogecoin am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 0,0956 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0950 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 84,95 US-Dollar am Vortag auf 85,03 US-Dollar nach oben (0,10 Prozent).

Zudem gibt Avalanche am Donnerstagmittag nach. Um 0,58 Prozent auf 9,375 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,430 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,260 US-Dollar am Vortag auf 9,227 US-Dollar nach unten (0,36 Prozent).

Zudem legt Sui zu. Um 0,78 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9664 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9589 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com