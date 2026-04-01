So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt.
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:26 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 74.501,74 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 74.805,28 US-Dollar gehandelt worden war.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 9,60 EUR beträgt die Performance seit Auflage 4,1 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,44 Prozent auf 55,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 55,14 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,01 Prozent auf 2.336,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.360,58 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,19 Prozent auf 439,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 440,66 US-Dollar.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,413 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,392 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,48 Prozent.
Daneben wertet Monero um 12:26 ab. Es geht 1,06 Prozent auf 342,35 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 346,04 US-Dollar stand.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2478 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2460 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1578 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1605 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3272 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3268 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (622,75 US-Dollar) geht es um 0,38 Prozent auf 620,38 US-Dollar nach unten.
Zudem gewinnt Dogecoin am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 0,0956 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0950 US-Dollar.
Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 84,95 US-Dollar am Vortag auf 85,03 US-Dollar nach oben (0,10 Prozent).
Zudem gibt Avalanche am Donnerstagmittag nach. Um 0,58 Prozent auf 9,375 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,430 US-Dollar.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,260 US-Dollar am Vortag auf 9,227 US-Dollar nach unten (0,36 Prozent).
Zudem legt Sui zu. Um 0,78 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9664 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9589 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com