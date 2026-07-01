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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

06.07.26 12:43 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Montagmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:26 fiel der Bitcoin-Kurs um 1,15 Prozent auf 62.797,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 63.530,59 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,2 Prozent aufweist und bei 8,26 EUR notiert.

Nach 45,74 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagmittag um 2,49 Prozent auf 44,60 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,93 Prozent auf 1.765,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.782,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,22 Prozent auf 238,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 243,62 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,39 Prozent auf 1,141 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,157 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Monero nach. Um 1,85 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 321,98 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 328,03 US-Dollar wert war.

Nach 0,1895 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Montagmittag um 3,61 Prozent auf 0,1827 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,11 Prozent auf 0,2070 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2028 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3268 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3290 US-Dollar.

Nach 588,75 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagmittag um 1,68 Prozent auf 578,86 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0777 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0768 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,42 Prozent auf 80,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,45 US-Dollar.

Nach 6,919 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Montagmittag um 1,21 Prozent auf 6,836 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,71 Prozent auf 7,918 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,056 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 2,08 Prozent auf 0,7401 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7558 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com