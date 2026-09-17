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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,918.45 CHF 74.58 CHF 0.12 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,421.55 EUR 40.70 EUR 0.06 %
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56,885.68 GBP -1.48 GBP 0.00 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76,240.66 USD 102.92 USD 0.14 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,005.49 CHF 9.67 CHF 0.48 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,117.15 EUR 9.00 EUR 0.43 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,813.20 GBP 6.56 GBP 0.36 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
378,126.08 JPY 623.58 JPY 0.17 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,430.13 USD 12.12 USD 0.50 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF -0.01 CHF -0.62 %
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1.13 EUR -0.01 EUR -0.67 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.96 GBP -0.01 GBP -0.74 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
201.11 JPY -1.89 JPY -0.93 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.29 USD -0.01 USD -0.60 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
82.20 CHF 0.79 CHF 0.97 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
86.77 EUR 0.78 EUR 0.91 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
74.32 GBP 0.62 GBP 0.85 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,498.04 JPY 99.70 JPY 0.65 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
99.60 USD 0.97 USD 0.99 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
595.94 CHF -2.70 CHF -0.45 %
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629.12 EUR -3.22 EUR -0.51 %
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538.80 GBP -3.10 GBP -0.57 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
112,360.76 JPY -869.79 JPY -0.77 %
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Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,19 Prozent auf 76.280,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 76.137,75 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 10,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 1,68 Prozent auf 52,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 51,69 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.431,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.418,01 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Bitcoin Cash um 1,50 Prozent auf 224,09 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 220,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,49 Prozent auf 1,294 US-Dollar, nach 1,300 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (495,74 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 496,60 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1978 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1961 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1810 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 0,18 Prozent auf 0,3348 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,3354 US-Dollar wert.

Nach 725,27 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagmittag um 0,37 Prozent auf 722,58 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0808 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 99,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 98,63 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 0,72 Prozent auf 7,515 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,461 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,58 Prozent auf 11,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,05 US-Dollar.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7141 US-Dollar am Vortag auf 0,7163 US-Dollar nach oben (0,31 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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