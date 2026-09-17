So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Krypto-Marktbericht

17.09.26 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,19 Prozent auf 76.280,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 76.137,75 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 10,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 1,68 Prozent auf 52,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 51,69 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.431,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.418,01 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Bitcoin Cash um 1,50 Prozent auf 224,09 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 220,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,49 Prozent auf 1,294 US-Dollar, nach 1,300 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (495,74 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 496,60 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1978 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1961 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1810 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 0,18 Prozent auf 0,3348 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,3354 US-Dollar wert.

Nach 725,27 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagmittag um 0,37 Prozent auf 722,58 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0808 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 99,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 98,63 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 0,72 Prozent auf 7,515 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,461 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,58 Prozent auf 11,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,05 US-Dollar.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7141 US-Dollar am Vortag auf 0,7163 US-Dollar nach oben (0,31 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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