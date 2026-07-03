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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

04.07.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag.

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Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,55 Prozent auf 62.881,98 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.538,07 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 8,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,6 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,23 Prozent auf 44,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,79 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.786,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.756,18 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 0,62 Prozent auf 230,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 229,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 3,60 Prozent auf 1,175 US-Dollar, nach 1,134 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (323,92 US-Dollar) geht es um 2,86 Prozent auf 333,19 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 2,97 Prozent auf 0,1854 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,1801 US-Dollar wert.

Daneben steigt Stellar um 1,86 Prozent auf 0,2078 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2040 US-Dollar.

Währenddessen legt der Tron-Kurs um 0,71 Prozent auf 0,3253 US-Dollar zu. Gestern war Tron noch 0,3230 US-Dollar wert.

Nach 573,40 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,26 Prozent auf 574,88 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0779 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Samstagnachmittag nach. Um 0,47 Prozent auf 81,88 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 82,27 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 0,16 Prozent auf 6,958 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,946 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,96 Prozent auf 8,034 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 7,958 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7662 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7693 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com